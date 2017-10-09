Украино-турецкий стратегический совет обсудит вопросы нарушения прав крымских татар в аннексированном Крыму - Джемилев

Украино-турецкий стратегический совета высокого уровня в ходе 6-го заседания обсудит вопросы нарушения прав крымских татар в аннексированном Крыму и помощь переселенцам из Крыма, заявляет народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Джемилев.

"Мы только что встречались с президентом (президентом Украины Петром Порошенко - ИФ), обсуждали темы, которые будут обсуждены с президентом (президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - ИФ), в частности, связанные с Крымом. Мы говорили о турецкой программе по обеспечению жильем переселенцев, переехавших из Крыма на материковую часть Украины, строительство соборной мечети здесь, в Киеве, а также торговлю между Украиной и Турцией", - сказал М.Джемилев журналистам в понедельник в Киеве.

Он также сообщил, что надеется получить ответ от Р.Эрдогана на письмо относительно политических заключенных крымских татар, которых суд России приговорил в Крыму к срокам заключения. По словам М.Джемилева, письмо президенту Турции передали во время визита в эту страну украинской делегации во главе с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

"Мы передали письмо Эрдогану... Будем у него спрашивать… После письма была встреча Эрдогана с Путиным (президентом Российской Федерации - ИФ),", - пояснил народный депутат.

М.Джемилев также подчеркнул, что во время встреч президентов Украины и Турции всегда обсуждаются проблемы, связанные с Крымом.

"Нас устраивает позиция Турции о том, что она не признает оккупацию и считает крымский полуостров частью Украины. И на всех переговорах, в том числе и с Путиными, он (Р.Эрдоган - ИФ) четко об этом говорит", - сказал М.Джемилев.