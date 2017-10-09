Проведение ПА НАТО в Украине – мощнейший сигнал солидарности и поддержки от Альянса

Президент Украины Петр Порошенко назвал крайне мощным сигналом солидарности с Киевом со стороны НАТО решение провести в Украине Парламентскую ассамблею Североатлантического Альянса в 2020 году.

"Весной 2020 году Украина будет принимать Парламентскую ассамблею НАТО. Для нас это крайне мощный сигнал солидарности и поддержки в борьбе за суверенитет и территориальную целостность от Альянса", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем.

В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин в своем аккаунте в Твиттер также приветствовал решение ПА НАТО по поддержке Украины и пригласил "наших друзей в Украину в 2020 году".

"Нам будет что показать и о чем поговорить. 2020 - переломный этап нашей военной реформы в соответствии со стандартами НАТО!", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, 8 октября вечером первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что в Украине в 2020 году впервые пройдет Парламентская ассамблея Североатлантического альянса.

"Только что получила смс от председателя нашей парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз с важной и прекрасной новостью. Впервые в 2020 году в Украине пройдет Парламентская ассамблея НАТО", – написала она на своей странице в Фейсбук.

И.Геращенко считает, что Украина делает правильные шаги на евроатлантическом пути. "Прекрасная работа нашей делегации ПА НАТО в Бухаресте, где сегодня было принято это решение. Мы - на правильном евроатлантическом пути!", – написала она.