Политика

11:30 09.10.2017

В ПАСЕ пройдут срочные дебаты по украинскому закону "Об образовании"

В ПАСЕ пройдут срочные дебаты по украинскому закону "Об образовании"

Парламентская ассамблея Совета Европы на осенней сессии проведет срочные дебаты относительно принятого в Украине закона "Об образовании", в частности по ст.7, касающейся языка преподавания.

Согласно повестке сессионной недели ПАСЕ, срочные дебаты по украинскому вопросу пройдут в четверг, 12 октября.

В информации пока не указан докладчик по данному вопросу.

Как сообщалось, 28 сентября вступил в силу закон "Об образовании". Закон среди прочего определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия), сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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