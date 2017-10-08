Политика

21:38 08.10.2017

Совместное коммюнике о сотрудничестве стран-членов ГУАМ подписано в Тбилиси

Министры иностранных дел стран - членов Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) - Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы в воскресенье в рамках состоявшегося в Тбилиси специального заседания подписали совместное коммюнике о готовности продолжить тесное сотрудничество, передает корреспондент "Интерфакса".

Специальное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ было посвящено 20-летию со дня основания организации. Участие в нем приняли генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур, а также главы МИД Украины и Грузии Павел Климкин и Михаил Джанелидзе.

Как заявил после подписания документа журналистам глава МИД Грузии, в рамках заседания обсуждались планы будущего сотрудничества в рамках ГУАМ.

"Очень важно, что у нас имеется открытый диалог, который служит демократическому и экономическому развитию наших стран", - отметил он.

На пресс-конференции главы МИД стран ГУАМ рассказали, что одной из важных тем обсуждения на встрече была проблема территориальной целостности и суверенитета, которая является общей для всех четырех стран-членов организации.

Министры рассказали и о других вопросах, которые обсуждались в рамках заседания.

Так, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что выступил с инициативой проведения спортивных игр в рамках ГУАМ.

Грузия в 2017 году является страной, председательствующей в ГУАМ. В будущем году, как отметили участники пресс-конференции, председательство перейдет к Молдове.

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