Порошенко ввел в действие решение СНБО о концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине

Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 "О концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине"

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, соответствующий указ №310/2017 президент подписал 6 октября 2017 года.

"Соответствующим указом глава государства утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине", - сказано в сообщении.

Согласно решению СНБО, Кабинету министров Украины поручено вместе со Службой безопасности Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, Службой внешней разведки Украины, Управлением государственной охраны Украины, Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации разработать и в трехмесячный срок утвердить в установленном порядке план реализации этой концепции и обеспечить его выполнение.