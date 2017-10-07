Политика

12:27 07.10.2017

Порошенко ввел в действие решение СНБО о концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине

Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 "О концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине"

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, соответствующий указ №310/2017 президент подписал 6 октября 2017 года.

"Соответствующим указом глава государства утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине", - сказано в сообщении.

Согласно решению СНБО, Кабинету министров Украины поручено вместе со Службой безопасности Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, Службой внешней разведки Украины, Управлением государственной охраны Украины, Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации разработать и в трехмесячный срок утвердить в установленном порядке план реализации этой концепции и обеспечить его выполнение.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Порошенко подписал пролонгацию закона об особом статусе ОРДЛО

Закон о пенсионной реформе передан на подпись президенту Украины

Продлением закона об "особом статусе" ОРДЛО Украина демонстрирует преданность своим международным обязательствам - МИД Германии

Группа депутатов зарегистрировала в Раде законопроект о криптовалютах

Военное присутствие РФ на Донбассе не вызывает сомнений, нет необходимости предоставлять доказательства США

ПОСЛЕДНЕЕ

Волкер и Сурков обсудят ситуацию на Донбассе во время встречи в Белграде

Власти Каталонии объявили официальные результаты референдума

Представитель Мадрида в Каталонии принес извинения за проявленную во время референдума жесткость полиции

Закон об "особом статусе" ОРДЛО подтверждает приверженность Украины Минским договоренностям – Дюмон

В партии "Наш Край" заявляют, что в Ичне избирком зарегистрировал кандидатов в несуществующих округах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
корма для рыб
РЕКЛАМА