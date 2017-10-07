Политика

10:08 07.10.2017

Закон о пенсионной реформе передан на подпись президенту Украины

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым вводится пенсионная реформа, сообщает пресс-служба аппарата украинского парламента.

Согласно информации, размещенной на сайте Рады, в пятницу, 6 октября закон был подписан спикером и направлен на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года. За соответствующий законопроект №6614 проголосовали 288 депутатов (при 226 минимально необходимых).

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Интерфакс-Украина
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