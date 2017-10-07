Продлением закона об "особом статусе" ОРДЛО Украина демонстрирует преданность своим международным обязательствам - МИД Германии

Министерство иностранных дел Германии назвало важным шагом решение Верховной Рады Украины о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Федеральное правительство высоко ценит продление украинским парламентом действия закона об особом статусе Донбасса. Это был сложный, при этом важный шаг, который демонстрирует преданность Украины своим международным обязательствам и реализации Минских договоренностей, говорится в сообщении для прессы на сайте МИД Германии.

В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что "предпосылкой для дальнейшего прогресса является устойчивое обеспечение стабилизации ситуации по безопасности, а также полный и продолжительный режим прекращения огня" на Донбассе.

Как сообщалось, 6 октября Верховная Рада Украины приняла закон №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который на год продлевает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

В этот же день председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый парламентом закон.