Политика

17:26 06.10.2017

Представитель Мадрида в Каталонии принес извинения за проявленную во время референдума жесткость полиции

Представитель испанского правительства в Каталонии Энрике Милло в ходе телевизионного интервью в пятницу извинился за действия испанской полиции, повлекшие за собой многочисленные ранения во время референдума в Каталонии, передают западные СМИ.

"Я не могу сделать более того, чем выразить сожаление, извиниться от имени офицеров (полиции - ИФ), которые вмешались (в ситуацию с референдумом - ИФ)", - приводят СМИ слова Э.Милло.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции, однако по данным властей Каталонии, за независимость проголосовали свыше 90% участвовавших в референдуме

Тем временем, местные политики, которые выступают за независимость региона, собираются в понедельник 9 октября начать пленарную сессию парламента Каталонии для обсуждения последствий референдума

В свою очередь представитель главы исполнительной власти Каталонии Карлеса Пучдемона ранее в пятницу объявил, что К.Пучдемон намерен прибыть на планируемую пленарную сессию парламента Каталонии во вторник 10 октября - с целью обсудить нынешнюю политическую ситуацию.

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