Закон об "особом статусе" ОРДЛО подтверждает приверженность Украины Минским договоренностям – Дюмон

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон приветствовала принятие законопроекта "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который на год продлевает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Приветствую принятие Верховной Радой закона, который продлевает действие особого порядка местного самоуправления на востоке Украины, предусмотренного законом от 16.09.14. … Принятие этого закона, отстаиваемого Порошенко, подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию конфликта в рамках Минских соглашений", - написала она в своем микроблоге в Твиттере в пятницу.

Позже в этот день посольство Франции в Украине распространило коммюнике, в котором указало, что Франция и Германия продолжат свои посреднические усилия в рамках "Нормандского формата" (Франция, Германия, Россия, Украина) в целях устойчивого разрешения конфликта.

Как сообщалось, 6 октября парламентарии поддержали законопроект №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который на год продлевает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). В поддержку этого закона проголосовали 229 народных депутатов.

Позже председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал поддержанный парламентом закон.

Закон направляется на подпись президенту, вступает в силу с даты его опубликования.