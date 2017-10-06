Порошенко: Законопроект по восстановлению суверенитета Украины на Донбассе провозглашает мирный путь

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что принятый Верховной Радой законопроект о восстановлении государственного суверенитета в Донецкой и Луганской областях провозглашает ключевым мирный, политико-дипломатический путь, а также усиливает позицию Украины в вопросе возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Закон хоть и регламентирует детально военный аспект нашей борьбы, ключевым провозглашает мирный, политико-дипломатический путь. (…) Закон усилит нашу позицию в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе", - говорится в обращении главы государства к соотечественникам, размещенном на сайте президента.

П.Порошенко также указал, что этот закон приводит правовое поле в соответствие с "реальным положение вещей". "Территории законодательно провозглашаются временно оккупированными российскими оккупационными войсками. Россию Украина квалифицирует как страну-агрессора. А за собой мы фиксируем право на самооборону в соответствии со статьей 51 устава Организации Объединенных Наций. Это еще больше укрепляет правовую базу для применения Вооруженных сил, расширяет их возможности в регионе. Это усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия", - пояснил положения закона глава государства.

По его словам, Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в миротворческой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории, включая временно неподконтрольный участок украинско-российской границы.

"Он дает четкий сигнал всем нашим соотечественникам на оккупированных Россией территориях: Украина вернется к нам, а вы - в Украину. Потому что мы - единая, соборная и неделимая страна", - уверен президент.

В то же время П.Порошенко выразил возмущение из-за действий "наших политиканов, которые … навязывают стране курс на отказ оккупированных территорий".

Он подчеркнул, что вопросы суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности Украины должны "объединять все политические силы, убирать на задний план узкопартийные интересы".

П.Порошенко поблагодарил народных депутатов, которые "обеспечили два важнейших голосования".

Как известно, в пятницу, 6 октября, Верховная Рада утвердила в первом чтении президентский проект закона (№7163) об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.