Политика

15:37 06.10.2017

Парубий подписал продление закона об особом статусе ОРДЛО

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал поддержанный парламентом в пятницу закон №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который на год продлевает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

На сайте украинского парламента статус документа указан, как "Закон подписан председателем Верховной Рады" и датирован 6 октября.

Как сообщалось, в поддержку этого закона проголосовали 229 народных депутатов. Закон направляется на подпись президенту, он вступает в силу с даты его опубликования.

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Интерфакс-Украина
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