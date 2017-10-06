Политика

14:48 06.10.2017

Президент ПАСЕ Аграмунт подал в отставку

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт написал заявление об отставке, сообщает глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Президент ПАСЕ Педро Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к Асаду на российском правительственном самолете, только что добровольно подал в отставку", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

"Решил не ждать финального голосования в Ассамблее, запланированного на понедельник. Сослался на состояние здоровья. Поздравляю всех причастных, это наша совместная победа", - добавил В.Арьев.

При этом народный депутат к своей публикации прикрепил копию соответствующего заявления.

Как ранее сообщал В.Арьев, в ПАСЕ собрано 100 подписей за отставку П.Аграмунта. При этом, для начала процедуры отставки президента ПАСЕ достаточно собрать 60 подписей, а для прохождения ускоренной процедуры – 120 подписей.

Группа Европейской народной партии (ЕНП) в ПАСЕ исключила из своего состава П.Аграмунта. Кроме того, ПАСЕ внесла изменения в собственный регламент, позволив сместить с поста П.Аграмунта. Голосование за его отставку запланировано на следующую сессию ПАСЕ, которая будет открыта 9 октября 2017 года.

Инициатива по отставке президента ПАСЕ П.Аграмунта появилась после сообщения о его визите в Сирию в составе российской делегации. Информация об этом появилась 20 марта 2017 года. П.Аграмунт признал свою ошибку, однако заявил, что добровольно в отставку не уйдет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Законопроект по Донбассу позволит получить оборонительное оружие и ввести миротворцев

Волкер о законах по Донбассу: Украина предпринимает жесткие шаги для мира, Россия должна положить конец конфликту

Парубий досрочно закрыл пятничное заседание Рады

Украина ведет борьбу за освобождение оккупированных Россией территорий, в том числе Крыма

Левченко признался, что он зажег дымовую шашку в Раде

ПОСЛЕДНЕЕ

Закон об особом самоуправлении на Донбассе поможет украинским дипломатам – Геращенко

Профильный комитет Рады одобрил законопроект о продлении тестового режима системы автоматического блокирования налоговых накладных

"Самопомич" исключила нардепа Веселову из фракции за голосование по законопроекту о Донбассе

Нардепы отказались отменить принятые ранее судебную и пенсионную реформы

Гройсман намерен посетить Молдову

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
куртки мужские в Украине
РЕКЛАМА