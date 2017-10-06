Президент ПАСЕ Аграмунт подал в отставку

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт написал заявление об отставке, сообщает глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Президент ПАСЕ Педро Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к Асаду на российском правительственном самолете, только что добровольно подал в отставку", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

"Решил не ждать финального голосования в Ассамблее, запланированного на понедельник. Сослался на состояние здоровья. Поздравляю всех причастных, это наша совместная победа", - добавил В.Арьев.

При этом народный депутат к своей публикации прикрепил копию соответствующего заявления.

Как ранее сообщал В.Арьев, в ПАСЕ собрано 100 подписей за отставку П.Аграмунта. При этом, для начала процедуры отставки президента ПАСЕ достаточно собрать 60 подписей, а для прохождения ускоренной процедуры – 120 подписей.

Группа Европейской народной партии (ЕНП) в ПАСЕ исключила из своего состава П.Аграмунта. Кроме того, ПАСЕ внесла изменения в собственный регламент, позволив сместить с поста П.Аграмунта. Голосование за его отставку запланировано на следующую сессию ПАСЕ, которая будет открыта 9 октября 2017 года.

Инициатива по отставке президента ПАСЕ П.Аграмунта появилась после сообщения о его визите в Сирию в составе российской делегации. Информация об этом появилась 20 марта 2017 года. П.Аграмунт признал свою ошибку, однако заявил, что добровольно в отставку не уйдет.