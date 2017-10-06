Профильный комитет Рады одобрил законопроект о продлении тестового режима системы автоматического блокирования налоговых накладных

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил законопроект (№7115) о возваращении тестового режима работы системы автоматической регистрации налоговых накладных (СМКОР), написал на своей странице в соцсети Facebook министр финансов Александр Данилюк.

"Следующий шаг - голосование в парламенте", - отметил он.

Как подчеркнул министр финансов, законопроект несет риски для бюджета и бизнеса, так как поставит под угрозу механизм автоматического возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Решение по данному законопроекту комитет должен был рассмотреть на заседании 4 октября, однако принятие решения было перенесено из-за отсутствия кворума.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с июля 2017 года в штатном режиме заработала система автоматической регистрации налоговых накладных в Едином реестре НН. В то же время Государственная фискальная служба (ГФС) получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

За первую декаду работы система заблокировала 1,1% налоговых накладных. С тех пор ГФС констатировала сокращение этого показателя. Так, на 28 сентября количество заблокированных налоговых накладных составило 0,37%.

Сославшись на жалобы со стороны бизнеса, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики разработал законопроект о возврате к тестовому режиму работы системы автоматической регистрации налоговых накладных. Законопроект, в частности, предусматривает предоставление права руководителям главных управлений ГФС в ряде случаев применять процедуру остановки налоговых накладных.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр финансов Александр Данилюк выступили против введения таких изменений, акцентировав на возврате при таких условиях к коррупционным схемам возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).