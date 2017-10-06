Политика

14:00 06.10.2017

Профильный комитет Рады одобрил законопроект о продлении тестового режима системы автоматического блокирования налоговых накладных

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил законопроект (№7115) о возваращении тестового режима работы системы автоматической регистрации налоговых накладных (СМКОР), написал на своей странице в соцсети Facebook министр финансов Александр Данилюк.

"Следующий шаг - голосование в парламенте", - отметил он.

Как подчеркнул министр финансов, законопроект несет риски для бюджета и бизнеса, так как поставит под угрозу механизм автоматического возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Решение по данному законопроекту комитет должен был рассмотреть на заседании 4 октября, однако принятие решения было перенесено из-за отсутствия кворума.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с июля 2017 года в штатном режиме заработала система автоматической регистрации налоговых накладных в Едином реестре НН. В то же время Государственная фискальная служба (ГФС) получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

За первую декаду работы система заблокировала 1,1% налоговых накладных. С тех пор ГФС констатировала сокращение этого показателя. Так, на 28 сентября количество заблокированных налоговых накладных составило 0,37%.

Сославшись на жалобы со стороны бизнеса, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики разработал законопроект о возврате к тестовому режиму работы системы автоматической регистрации налоговых накладных. Законопроект, в частности, предусматривает предоставление права руководителям главных управлений ГФС в ряде случаев применять процедуру остановки налоговых накладных.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр финансов Александр Данилюк выступили против введения таких изменений, акцентировав на возврате при таких условиях к коррупционным схемам возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Президент ПАСЕ Аграмунт подал в отставку

Законопроект по Донбассу позволит получить оборонительное оружие и ввести миротворцев

Волкер о законах по Донбассу: Украина предпринимает жесткие шаги для мира, Россия должна положить конец конфликту

Парубий досрочно закрыл пятничное заседание Рады

Украина ведет борьбу за освобождение оккупированных Россией территорий, в том числе Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

Закон об особом самоуправлении на Донбассе поможет украинским дипломатам – Геращенко

"Самопомич" исключила нардепа Веселову из фракции за голосование по законопроекту о Донбассе

Нардепы отказались отменить принятые ранее судебную и пенсионную реформы

Гройсман намерен посетить Молдову

В Киеве подтверждают запланированный на 9 октября визит Эрдогана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Гейнеры
РЕКЛАМА