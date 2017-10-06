Закон об особом самоуправлении на Донбассе поможет украинским дипломатам – Геращенко

Закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, продление срока действия которого на год поддержала в пятницу Верховная Рада, помог украинским дипломатам получить победу на международной арене и добиться введения санкций против РФ.

Как сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко", об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Сегодня мы не переголосовываем закон. На самом деле, дали силу этому закону, дали силу и оружие украинским дипломатам", - заявила И.Геращенко с трибуны парламента в пятницу.

Она подчеркнула, что закон укрепляет позиции Украины на международной арене в борьбе с российской агрессией. "У нас нет возможности освободить оккупированные Российской Федерацией территории только военным путем. Мы должны совместить дипломатический путь и военный. И именно этот законопроект дает оружие нашему войску и оружие нашей дипломатии", - заявила И.Геращенко.