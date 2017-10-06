Политика

14:02 06.10.2017

Закон об особом самоуправлении на Донбассе поможет украинским дипломатам – Геращенко

Закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, продление срока действия которого на год поддержала в пятницу Верховная Рада, помог украинским дипломатам получить победу на международной арене и добиться введения санкций против РФ.

Как сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко", об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Сегодня мы не переголосовываем закон. На самом деле, дали силу этому закону, дали силу и оружие украинским дипломатам", - заявила И.Геращенко с трибуны парламента в пятницу.

Она подчеркнула, что закон укрепляет позиции Украины на международной арене в борьбе с российской агрессией. "У нас нет возможности освободить оккупированные Российской Федерацией территории только военным путем. Мы должны совместить дипломатический путь и военный. И именно этот законопроект дает оружие нашему войску и оружие нашей дипломатии", - заявила И.Геращенко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Президент ПАСЕ Аграмунт подал в отставку

Законопроект по Донбассу позволит получить оборонительное оружие и ввести миротворцев

Волкер о законах по Донбассу: Украина предпринимает жесткие шаги для мира, Россия должна положить конец конфликту

Парубий досрочно закрыл пятничное заседание Рады

Украина ведет борьбу за освобождение оккупированных Россией территорий, в том числе Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет Рады одобрил законопроект о продлении тестового режима системы автоматического блокирования налоговых накладных

"Самопомич" исключила нардепа Веселову из фракции за голосование по законопроекту о Донбассе

Нардепы отказались отменить принятые ранее судебную и пенсионную реформы

Гройсман намерен посетить Молдову

В Киеве подтверждают запланированный на 9 октября визит Эрдогана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА