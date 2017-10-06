Политика

13:37 06.10.2017

Волкер о законах по Донбассу: Украина предпринимает жесткие шаги для мира, Россия должна положить конец конфликту

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер (Kurt Volker) расценивает принятие Верховной Радой закона, которым продлевается на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), как "жесткие шаги" для достижения мира.

"Продление специального статуса показывает, что Украина предпринимает жесткие шаги для мира. Надеюсь, теперь Россия будет действовать, чтобы наступил мир – пришло время завершить конфликт", - написал он в микроблоге в Twitter в пятницу.

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