"Самопомич" исключила нардепа Веселову из фракции за голосование по законопроекту о Донбассе

Фракция "Самопомич" в Верховной Раде Украины приняла решение об исключении народного депутата Наталии Веселовой из состава фракции, сообщается на сайте политсилы в пятницу.

"Основанием для исключения было совершение действий, позорящих репутацию фракции и политической партии "Самопомич", в частности, это инициирование законопроектов, которые отрицают оккупацию, отрицание в публичных выступлениях факта оккупации вопреки позиции фракции. Последней каплей было сегодняшнее голосование за продление действия закона об особом статусе Донбасса, против чего категорически выступали все члены фракции "Самопомич", - говорится в сообщении.

"Эти действия свидетельствуют о том, что Наталья Веселова не разделяет позицию фракции, ее ценности и принципы", - подчеркивают в партии.

При этом в сообщении отмечается, что ранее Н.Веселовой было предложено самой выйти из состава фракции, но этого решения она не приняла из-за перспективы сложения мандата в соответствии с законодательством.

Как сообщалось, Верховная Рада продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года. Соответствующий законопроект №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" за основу и в целом поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.