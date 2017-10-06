Политика

12:39 06.10.2017

Нардепы отказались отменить принятые ранее судебную и пенсионную реформы

Верховная Рада не поддержала проекты постановлений об отмене результатов голосований за проекты законов, предусматривающих судебную и пенсионную реформы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", ни один из четырех проектов постановлений об отмене результатов голосования за законопроект (№6232) о внесении изменений в ряд процессуальных кодексов в рамках судебной реформы не набрал необходимое количество голосов народных депутатов.

Авторы инициатив об отмене судебной реформы в пояснительных документах отмечают, что при ее рассмотрении были допущены нарушения – нельзя было вносить одним законопроектом с новыми редакциями нескольких кодексов, было неперсональное голосование и прочие нарушения регламента Верховной Рады.

Народный депутат из фракции "Батькивщина" Алена Шкрум, которая стала автором одной из инициатив об отмене судебной реформы, заявила о возможных фальсификациях с поправками ко второму чтению документа.

Кроме того, не набрал 226 минимально необходимых голосов проект постановления об отмене результатов голосования за законопроект (№6614) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что эти голосования открывают путь для подписания судебной и пенсионной реформ.

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