Политика

11:57 06.10.2017

В Киеве подтверждают запланированный на 9 октября визит Эрдогана

Официальный Киев подтверждает визит президента Турции Реджепа Тайип Эрдоган в Украину в понедельник, 9 октября.

"9 октября 2017 года Украину с официальным визитом посетит президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках визита состоится встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Турции в формате с глазу на глаз, а также шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством глав государств", - сообщается на сайте главы украинского государства в пятницу.

Как ожидается, в ходе контактов стороны будут обсуждать пути углубления взаимодействия на всех стратегических направлениях. По итогам Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Как сообщалось, днем ранее о визите Р.Т.Эрдогана в Киев 9 октября для участия в VI заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией сообщила пресс-службы президента Турции. На заседании Совета будут обсуждаться вопросы двустороннего и регионального сотрудничества.

Кроме того, у президента Турции запланированы встречи с главой парламента Андреем Парубием и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В пресс-службе Р.Т.Эрдогана также анонсировали подписание различных документов и протоколов по углублению отношений стратегического партнерства обеих стран. Также будут подняты вопросы крымскотатарского народа.

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