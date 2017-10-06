Парубий открыл утреннее заседание Рады

Депутаты фракции "Блок Петра Порошенко" окружили трибуну и президиум парламента, чтобы не допустить их блокирования коллегами из фракции "Самопомич".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" у трибуны и президиума до начала пленарного заседания находились около 20 народных депутатов.

Как пояснил в эфире телеканала "112" народный депутат от БПП Александр Бригинец, парламентарии осуществляют "контрблокирование"

Обстановка в зале пленарных заседаний спокойная.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл пленарное заседание.

В Верховную Раду пришли секретарь СНБО Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства