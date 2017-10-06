Политика

09:58 06.10.2017

Порошенко обсудил с послами законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом - Турчинов

Президент Украины Петр Порошенко в четверг вечером провел встречу с послами стран Запада относительно законопроекта об обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса, сообщил в эфире телеканала "1+1" секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, в частности, на встрече были представители США, Франции и Германии - "тех, кто активно поддерживает Украину в противостоянии военной агрессии России".

А.Турчинов отметил, что не знает деталей переговоров, но, по его словам, послы не понимают, что происходило в Верховной Раде во время голосования за этот законопроект.

Как сообщалось, на пленарном заседании в четверг во время рассмотрения законопроектов об обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса депутаты заблокировали парламентскую трибуну, после чего председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о закрытии пленарного заседания, заверив, что рассмотрение законопроектов продолжится в другой день.

Под зданием парламента в тот день проходила акция протеста против принятия президентского законопроекта. Протестующие, как и ряд депутатов, указывали на недопустимость некоторых его положений, в частности, легитимизации минских соглашений в украинском правовом поле.

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Интерфакс-Украина
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