Политика

09:55 06.10.2017

Трамп предсказал в скором времени "бурю", но не пояснил, что имел в виду - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что скоро может разразиться буря, но не стал пояснять, что он имел в виду.

"Ребята, знаете, что это собой представляет? Возможно, это затишье перед бурей" - сказал он журналистам в Белом доме после ужина с руководством американских вооруженных сил.

В ходе ужина осуждались вопросы возможного выхода США из ядерной сделки с Ираном и ситуация вокруг КНДР.

В ответ на просьбы журналистов уточнить, какую "бурю" он имеет в виду, президент сказал: "Вы увидите".

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Интерфакс-Украина
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