Президент подписал указ о конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины", в котором указан личный состав конкурсной комиссии, отвечающей за отбор и обязанности входящих в нее специалистов, сообщается на сайте главы государства.

Согласно указу, в комиссию отобраны: Владимир Буткевич - судья Европейского суда по правам человека в отставке, доктор юридических наук, профессор (по соглашению), Микиевич Михаил Николаевич - заведующий кафедрой европейского права Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор юридических наук, профессор (по соглашению), Онищук Николай Васильевич - ректор Национальной школы судей Украины, доктор юридических наук (по соглашению), Серегина Светлана Григорьевна - директор Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор (по соглашению), Анна Сухоцкая - независимый эксперт, почетный президент Европейской комиссии "За демократию через право", (Венецианская комиссия), доктор права, профессор (по соглашению)".

В указе сказано, что все члены комиссии должны участвовать в ее деятельности лично, без делегирования своих полномочий другим лицам, и не имеют право передавать свой голос кому-либо. Члены комиссии исполняют свои обязанности на общественных началах и совершенно бесплатно. Организационно-техническое обеспечение возлагается на администрацию президента и государственное управление делами.

Указ вступает в силу со дня его подписания – с 4 октября 2017 года.