Турчинов надеется, что в пятницу Рада проголосует за законопроект по обеспечению суверенитета над Донбассом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассчитывает, что Верховная Рада 6 октября проголосует в первом чтении за законопроект президента об обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса.

"Завтра, я надеюсь, что Верховная Рада, несмотря на сопротивление, примет решение и определит на законодательном уровне Россию как страну-агрессора. Это главная задача, которую мы завтра должны реализовать. У нас нет ни одного закона, который бы признавал Россию страной-агрессором", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.