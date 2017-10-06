Политика

00:23 06.10.2017

Турчинов надеется, что в пятницу Рада проголосует за законопроект по обеспечению суверенитета над Донбассом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассчитывает, что Верховная Рада 6 октября проголосует в первом чтении за законопроект президента об обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса.

"Завтра, я надеюсь, что Верховная Рада, несмотря на сопротивление, примет решение и определит на законодательном уровне Россию как страну-агрессора. Это главная задача, которую мы завтра должны реализовать. У нас нет ни одного закона, который бы признавал Россию страной-агрессором", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

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Интерфакс-Украина
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