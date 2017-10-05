Парубий закрыл заседание Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о закрытии пленарного заседания в четверг вечером, но заверил, что парламент продолжит рассмотрение законопроектов по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.

"В связи со сложившейся ситуацией мы продолжим рассмотрение этого законопроекта. Но сегодня заседание Верховной Рады я объявляю закрытым", - сказал А.Парубий с трибуны парламента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", спикеру парламента пришлось сделать это объявление с парламентской трибуны, а не из президиума, где находится его рабочее место, поскольку тот оставался заблокированным.

В президиуме на тот момент находились как народные депутаты фракции "Самопомич" и внефракционные парламентарии, которые инициировали блокирование, так и несколько народных депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко", которые пытались им воспрепятствовать, и впоследствии всё свелось к тому, что они не позволяли вытеснить первого вице-спикера Ирину Геращенко с ее рабочего места в президиуме.

Закрывая заседание, А.Парубий подчеркнул, что блокирование трибуны неприемлемо.

Он также напомнил, что есть договоренность об исключении из законопроекта, который рассматривали в четверг, пунктов, которые дают отсылку к Минским соглашениям.

"Эта норма должна была разблокировать заседание Верховной Рады, но этого не произошло", - добавил спикер.