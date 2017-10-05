Политика

18:18 05.10.2017

Фракция "Оппоблок" обжалует в КС отдельные положения пенсионной реформы и закон "Об образовании"

Политсовет партии "Оппозиционный блок" в четверг принял решение поручить одноименной фракции направить обращения в Конституционный суд Украины о признании неконституционными отдельных положений закона, внедряющего пенсионную реформу, а также признать не соответствующим Конституции Украины закона "Об образовании".

"Поручить фракции партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде направить обращение в Конституционный суд Украины о признании неконституционными отдельных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". Данный закон повышает пенсионный возраст, нарушает Конституцию Украины, ограничивая возможность миллионов граждан получать пенсии", - сообщается на сайте партии по итогам заседания политсовета.

Также поручено фракции направить обращение в КС о признании не соответствующим Конституции Украины закона "Об образовании", "противоречащим Европейской хартии региональных языков в части ущемления прав национальных меньшинств обучаться на родном языке".

Помимо этого, политсовет принял решение о том, что областные партийные организации будут участвовать в местных выборах в объединенных территориальных громадах 29 октября 2017 года, "обеспечить победу кандидатов от партии "Оппозиционный блок" и их избрание в местные советы, на должности сельских и городских голов".

Среди принятых решений - назначено на 17 октября проведение конференции по выборам председателя и руководящих органов Харьковской региональной организации "Оппозиционного блока" с последующей регистрацией в органах юстиции.

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