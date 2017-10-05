Ляшко заявляет о договоренности изъять упоминания о минских соглашениях из законопроекта по Донбассу

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что на совещании у председателя Верховной Рады была достигнута договоренность об изъятии из президентского законопроекта об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях упоминаний минских договоренностей.

"Сейчас провели заседание лидеров фракций, трибуна разблокируется, и из законопроекта о реинтеграции исключается норма, против которой все мы были с самого начала – легализация Минских договоренностей в части 1 ст. 7 законопроекта. Совместным решением это исключается", - сказал О.Ляшко в эфире телеканала "112".

В свою очередь депутат фракции "Самопомич" Егор Соболев отрицательно ответил на вопрос о том, достигнута ли такая договоренность.

"Проблема закона, что провозглашая оккупацию, не указывает дату оккупации, не указывает никаких санкций против России за эту самую оккупацию", - пояснил он.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Егор Соболев отметил, что они намерены не позволить легализацию в украинском законодательстве идей Кремля "назвать оккупацию части Донбасса особенностями самоуправления".

"Мы не должны допустить легализацию в украинских законах идей Путина назвать оккупацию части Донбасса особенностями самоуправления, амнистии всех его наемников и разрешения снова торговать с оккупированными территориями, давать новую силу врагу. (…) В свое время так же должно было быть заблокировано записывание в нашу Конституцию разрешения на базирование российского флота в Севастополе, откуда Россия начала нападение на нашу страну", - написал он на странице в Фейсбуке.

Он также констатировал, что пришлось физически остановить "голосование Верховной Рады захватом президиума", так как их мало в парламенте, поэтому "вынуждены прибегнуть к непарламентским способам борьбы".

В свою очередь народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник пояснила агентству "Интерфакс-Украина" требования фракции.

"Самопомич" это сделала для того, чтобы фактически спасти Украину. Оксана Сыроид (вице-спикер Верховной Рады – ИФ) выступала и напомнила факт из истории Украины, когда парламент допустил роковые ошибки. Она подчеркнула, что голосование за закон в таком виде – это роковая ошибка, мы фактически легализуем сегодня нахождение там России Минскими соглашениями, которые никогда не были ратифицированы Украиной, которые подписаны, напоминаю, террористами, Захарченко. Фактически нам президент предлагает сделать их (Минские соглашения - ИФ) обязательным документом", - сказала Е.Сотник агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Верховной Рады в четверг.

По ее словам, в президентском законопроекте нет дат оккупации, а это означает, что с юридической точки зрения, когда президент подпишет такой закон, то с той даты и начнется действие понятия "оккупация".