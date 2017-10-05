Порошенко приветствует резолюцию Европарламента о нарушении прав человека в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко приветствует резолюцию Европейского парламента о нарушении прав человека в Крыму и призыве к освобождению незаконно удерживаемых лиц.

"Приветствую важную резолюцию Европейского парламента о нарушении прав человека в Крыму и призыве к освобождению Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова, Николая Семены, Олега Сенцова и десятков других наших граждан!", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

"Санкции в отношении всех причастных к нарушениям прав человека в оккупированном Крыму должны и в дальнейшем усиливаться. На всех международных площадках - и в ЕС, и в ООН, и в Совете Европы - усиливаем давление на агрессора с целью деоккупации Крыма и возвращения свободы и прав человека на украинский полуостров!", - добавил глава государства.

По словам П.Порошенко, лишь прекращение оккупации полуострова способно остановить превращение Крыма "в полуостров несвободы и военный лагерь".