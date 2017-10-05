Только признание даты оккупации возложит на Россию обязательство в будущем ответить за все нарушения прав человека - Сыроид

Фракция "Самопомич" в альтернативном законопроекте об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями настаивает на признании даты начала оккупации Россией территорий Украины.

"Неужели вы не понимаете, что пока национальный интерес не станет приоритетом, нас никто не будет уважать? Для того чтобы защитить свою армию, своих людей и свое государство, нужны настоящие действия, а не симулякры… Декларация об определении России оккупантом без определения даты оккупации является пустым словом. Она не имеет под собой никаких юридических последствий. Только признание даты оккупации возложит на Россию обязательство в будущем выплатить за все разрушения и нарушения прав человека", - сказала О.Сыроид, представляя с трибуны парламента в четверг альтернативный законопроект.

По ее словам, также необходимо сохранять единую политику относительно оккупированных территорий - как Крыма, так и Донбасса.

О.Сыроид также отметила, что альтернативный законопроект предлагает пути защиты прав человека на временно оккупированных территориях.

"То, что вы сейчас предлагаете, - это на самом деле является повтором разрешения на Черноморский флот, повтором Будапештского меморандума", - указала заместитель председателя Верховной Рады.

Как известно, альтернативный законопроект о государственной политике по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1), предлагаемый вице-спикером украинского парламента О.Сыроид и народными депутатами из фракции "Самопомич", определяет оккупированной территорией Украины Крым и г.Севастополь, территориальные воды вокруг Крыма, отдельные административно-территориальные единицы Донецкой и Луганской областей, а также территориальные воды вдоль оккупированного побережья.

"Временно оккупированная территория - это часть территории Украины, которая в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины находится под эффективным общим контролем вооруженных сил Российской Федерации и оккупационной администрации Российской Федерации, и в рамках которой представительский орган АР Крым, правительство АР Крым, органы государственной власти и органы местного самоуправления, правоохранительные органы и суды Украины лишены возможности осуществлять функции, определенные Конституцией Украины и законами Украины", - говорится в тексте документа, который обнародован на сайте Верховной Рады 4 октября.

При этом, согласно законопроекту, вооруженными силами РФ определяются "задействованные в вооруженной агрессии против Украины регулярные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации и иррегулярные силы, вооруженные банды и группы наемников, созданные, подчиненные, управляемые, контролируемые и финансируемые Российской Федерацией".

Оккупационная администрация РФ - это "любые органы Российской Федерации, функционирующие в пределах временно оккупированной территории, и подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированной территории".

Законопроект определяет, что применение РФ вооруженной силы против Украины, что является "преступлением вооруженной агрессии", началось 20 февраля 2014 года.

Днем начала временной оккупации Крыма определяется 26 февраля 2014 года, отдельных территорий Донецкой области – 7 апреля 2014 года, а отдельных территорий Луганской области – 27 апреля 2014 года.