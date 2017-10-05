Венгрия может добавить языковой вопрос в декларацию "Восточного партнерства"

Венгрия может настаивать на включении в итоговую декларацию саммита "Восточного партнерства" языкового вопроса, сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк (Rikard Jozwiak).

"Венгрия может настаивать на добавлении языкового вопроса закона "О языке в Украине" (имеется в виду ст.7 закона "Об образовании" – ИФ) в финальную декларацию саммита "Восточного партнерства", - написал он на своей странице в микроблоге Twitter в четверг.

Как сообщалось, 28 сентября вступил в силу закон "Об образовании". Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Министерство иностранных дел Украины 28 сентября направило закон "Об образовании" на экспертизу в "Венецианскую комиссию".