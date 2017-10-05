Политика

13:39 05.10.2017

"Наш край" призывает ЦИК распустить Ичнянскую избирательную комиссию за невыполнение решения суда

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна распустить избирательную комиссию г.Ичня Черниговской области, которая в соответствии с решением суда незаконно сформировала непропорциональные округа на выборах во вновь объединенной территориальной громаде, говорится в заявлении пресс-службы партии "Наш край".

Согласно решению Черниговского областного апелляционного суда, второй раз формирование несоразмерных округов в Ичнянскую ОТГ признано незаконным.

"Суд установил, что Ичнянская городская избирательная комиссия действовала с нарушением закона, сформировав непропорциональные округа. Этим же решением комиссию во второй раз обязали создать новые округа для выборов в ОТГ в соответствии с законом о местных выборах. Комиссия не выполнила ранее принятое решение Киевского апелляционного административного суда и оставила в силе свое постановление о непропорциональном формировании округов. Мы убеждены, что комиссия сознательно сформировала округа так, чтобы сорвать выборы. Поэтому требуем от ЦИК распустить избирательную комиссию и сформировать новую", – заявляют в партии.

Как отмечается в сообщении, Ичнянская городская избирательная комиссия в нарушение ст.17 закона "О местных выборах" образовала непропорциональные избирательные округа: в самом маленьком 125 избирателей, а в крупнейшем 2 тыс 138. "Причем от каждого из них будет избираться один депутат, то есть округа сознательно нарезали под "своих кандидатов", - отмечают в партии.

29 сентября 2017 года Киевский апелляционный административный суд отменил решение избирательной комиссии, обязав ее создать 26 округов, в каждом из которых должно быть примерно 700 избирателей - в соответствии с действующим законодательством Украины. Однако комиссия проигнорировала решение суда и оставила в силе свое постановление.

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