Политика

12:39 05.10.2017

Рада призвала Межпарламентский союз бойкотировать 137-ю ассамблею в Петербурге

Верховная Рада обратилась к парламентам стран-членов Межпарламентского союза бойкотировать инициированную российскими парламентариями 137-ую ассамблею Межпарламентского союза, которая должна состояться в Санкт-Петербурге (РФ).

За соответствующее постановление №7169 на пленарном заседании в четверг проголосовало 249 народных депутатов.

Верховная Рада приняла решение бойкотировать 137-ую сессию Межпарламентского союза, проведения которого запланировано в российском Санкт-Петербурге. "Мы обращаемся к парламентам-странам членам межпарламентского союза так же воздержаться от участия 137-ой сессии межпарламентского союза, который планируется провести в государстве-нарушителе устава межпарламентского союза и устава ООН", - говорится в обращении Верховной Рады к парламентам-странам членам межпарламентского союза.

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