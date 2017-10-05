Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде вернуть президентский законопроект об особом статусе ОРДЛО на доработку автору

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не смог рекомендовать парламенту принять за основу и в целом президентский проект закона №7164, который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", данный законопроект поддержали лишь 7 народных депутатов из 15 присутствовавших на заседании комитета в четверг.

Также членам комитета не хватило голосов, что рекомендовать парламенту поддержать альтернативный проект закона №7164-1 авторства внефракционного нардепа Юрия Левченко и группы его коллег.

Вместе с тем комитет поддержал предложение рекомендовать Верховной Раде вернуть президентский законопроект на доработку автору законодательной инициативы.

Как известно, решения комитетов парламента имеют рекомендательный характер. Окончательное решение принимают парламентарии голосованием в сессионном зале.