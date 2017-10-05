Рада приняла закон об электронных доверительных услугах

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон об электронных доверительных услугах (№4685).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после обсуждения повторного второго чтения народные депутаты поддержали этот закон 240 голосами на пленарном заседании в четверг.

Закон усовершенствует законодательство в сфере использования инфраструктуры открытых ключей и предоставления электронных доверительных услуг. Принятие закона позволит развивать единую систему электронных доверительных услуг, взаимно признать украинские и иностранные сертификаты открытых ключей, электронных подписей и печатей.

Документ определяет правовые и организационные основы предоставления электронных доверительных услуг, в том числе трансграничных, а также права и обязанности субъектов правовых отношений в сфере электронных доверительных услуг, порядок осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства и ответственность за его нарушение в данной сфере.

После вступления закона в силу будут созданы новые условия, которые позволят предоставлять в электронном режиме как административные услуги, так и услуги в сфере здравоохранения, финансов и др.

"Этот закон откроет новую цифровую эру в экономике Украины", - подчеркнул руководитель парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, представляя правительственный законопроект в повторном втором чтении.