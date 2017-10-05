Политика

11:47 05.10.2017

Волкер сообщил, что встретится с Сурковым 7 октября в Белграде

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер (Kurt Volker) подтвердил встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым 7 октября в столице Сербии Белграде.

"Встречусь с российским коллегой 7 октября в Белграде, чтобы обсудить, как стимулировать исполнение минских соглашений и восстановить территориальную целостность Украины", - написал К. Волкер в Twitter в четверг.

Ранее о планируемой встрече в Белграде заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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Интерфакс-Украина
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