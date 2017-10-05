Алиев обвинил СЕ в необоснованных нападках на Азербайджан

Вопросы защиты прав человека и развития демократии останутся приоритетными для Азербайджана даже в случае выхода страны из Совета Европы, заявил президент Ильхам Алиев.

"Скажу вам откровенно, по-дружески, что если Азербайджан покинет Совет Европы, то никто не придаст этому значения. Ничего в нашей жизни не изменится, мы не станем жить ни лучше, ни хуже, ни богаче, ни беднее. Права человека и демократия и впредь будут находиться в центре нашего внимания", - сказал президент Азербайджана на встрече в Баку с делегацией Совета ЕС во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Вальтером Стивенсом.

"Мы делаем это не для того, чтобы понравиться генеральному секретарю СЕ, находящегося в настоящее время в центре необоснованных нападок на Азербайджан. Мы делаем это с целью развития нашей страны", - отметил он.

Глава государства выразил сожаление наблюдающимися в последнее время нападками некоторых официальных представителей СЕ на Азербайджан. "Они угрожают нам лишением членства и применением санкций против нас. Естественно, наши политики, парламентарии, журналисты и граждане демонстрируют адекватную реакцию", - сказал И.Алиев.

Он порекомендовал СЕ для начала обеспечить исполнение более 10 тыс. решений, принятых Европейским судом по правам человека в отношении стран-участниц организации. "Лишь после этого могут говорить об исключении Азербайджана из членов или санкциях. Если это произойдет, то данный факт станет торжеством двойных стандартов", - подчеркнул президент.

По словам И.Алиева, ожидания Азербайджана при вступлении в организацию были связаны с тем, что СЕ окажет Баку содействие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. "Однако, Совет Европы не добился успеха в этом вопросе. Кроме этого, я был первым руководителем нашей делегации, и мне известно, что это за организация и как в ней относятся к Азербайджану. Отношение было крайне негативным", - отметил он.