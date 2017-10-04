Политика

18:58 04.10.2017

Госсекретарь США опроверг информацию о планах подать в отставку

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду выступил с опровержением появившейся ранее информации о том, что якобы хотел покинуть свой пост, и что вице-президент Майк Пенс отговорил его от этого шага.

"Вице-президент никогда не убеждал меня оставаться на посту госсекретаря, потому что я никогда не рассматривал возможность покинуть этот пост", - приводит слова госсекретаря американский телеканал Си-Би-Эс.

Госсекретарь добавил, что он хотел бы занимать эту должность "столь долго, сколь президент (США Дональд Трамп - ИФ) будет считать, что я могу быть полезен" на этом посту.

Как сообщал ранее телеканал Эн-би-си Ньюс, Р.Тиллерсон якобы был близок к тому, чтобы уйти в отставку минувшим летом - на фоне конфликтов с Белым домом и Д.Трампом. Однако М.Пенс тогда "убедил его остаться на посту хотя бы до конца этого года".

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