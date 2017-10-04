Координатор гуманитарной подгруппы ТКГ планирует поездку в ОРЛО, где должен встретиться с незаконно удерживаемыми

Координатор гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Тони Фриш намерен посетить отдельные районы Луганской области, где, по настоянию украинской стороны и ОБСЕ, должен встретиться с незаконно удерживаемыми лицами, в частности, с теми, во встрече с которыми ему было отказано в ходе минувшего визита, заявляет пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш планирует поездку в ОРЛО. Украина и ОБСЕ настаивают на том, чтобы среди других незаконно удерживаемых лиц господин Фриш получил возможность проведать Владислава Овчаренко и Дениса Секацкого, в посещении которых господину Фришу было отказано во время его предыдущего визита: крайне важно, чтобы представитель ОБСЕ мог выяснить, применялись ли к заложниками насилие и пытки", - написала Д.Олифер на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером по итогам заседания ТКГ, прошедшего в Минске.

"Также остро стоит вопрос идентификации местонахождения журналиста Станислава Асеева", - добавила Д.Олифер.