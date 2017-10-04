Найем намерен инициировать изъятие из закона о суверенитете над Донбассом пункта, легализующего минские соглашения

Народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем заявляет, что зарегистрированный в Верховной Раде законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом вводит минские соглашения в украинское правовое поле, накладывает на Украину обязательства по их выполнению и в связи с этим намерен вносить поправку об изъятии соответствующего пункта из текста документа.

"Этим пунктом мы впервые вводим в украинское правовое поле Минские договоренности, которые не являются источником права, поскольку не подписывались субъектами международного права и не были ратифицированы украинским парламентом. До этого минские договоренности упоминались лишь однажды, косвенно и только в рамках постановления о парламентских слушаниях", - написал М.Найем на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

"Между первым и вторым чтением буду вносить поправку об изъятии этого пункта из текст документа. Это, конечно, не будет все по беспределу и закон не продавят через колено", - заявил парламентарий.

Он отмечает, что этим пунктом в украинское правовое поле вводятся документы, подписанные главами т.н. "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Кроме того, украинскими органами власти и чиновниками "обеспечивается приоритетность выполнения" т.н. "безопасностных положений" минского протокола и минского меморандума, которые в этих документах отсутствуют, как разделы. "Это два цельных документа, без какого-либо деления на политический блок или блок безопасности. (В Меморандуме в принципе нет ничего другого, кроме вопросов безопасности; а в сентябрьских Протоколах 2014 года львиная доля пунктов вопросов безопасности вообще не касаются)", - отмечает депутат.

"Правильно ли мы понимаем, что, если мы берем на себя обязательство выполнять одну часть этих договоренностей, это автоматически накладывает на нас обязательство выполнять и оставшиеся пункты протоколов? Например, проведение выборов до установления контроля над границей?", - пишет М.Найем.

При этом депутат оценивает законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом в целом как "неплохой". "Россия признается агрессором, четко прописано понятие вооруженных формирований, косвенно поддерживаемых Россией, определяется статус оккупированных территорий и даже есть большой гуманитарный блок", - констатирует М.Найем.

Ранее в среду в Верховной Раде Украины были зарегистрированы два законопроекта авторства президента Украины Петра Порошенко, которые были определены как неотложные: по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) (№7164).

Альтернативный президентскому законопроект, который подали депутаты из фракции "Самопомич" об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями №7163-1, предусматривает после деоккупации Крыма и отдельных территорий Донбасса введение там военного положения, после чего возобновление деятельности органов власти Украины.