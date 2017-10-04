Политика

18:30 04.10.2017

Профильный комитет Рады просит правительство создать особый порядок реализации мер по безопасности арсеналов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны обратится к правительству о создании особого порядка реализации мер по безопасности военных складов и арсеналов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий вопрос был поддержан единогласно на заседании данного комитета в среду.

Руководитель данного комитета Сергей Пашинский вынес это вопрос на голосование комитета после заслушивания представителей Министерства обороны Украины и Генерального штаба по ситуации со взрывами на арсенале возле Калиновке.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник также предложил, чтобы изменения были внесены в правительственные акты относительно градостроительной деятельности с целью должного строительства необходимых оборонительных объектов возле арсеналов.

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