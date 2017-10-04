Политика

17:35 04.10.2017

Профильный комитет Рады перенес принятие решения по законопроекту относительно автоматической регистрации налоговых накладных из-за отсуствия кворума

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики перенес на 5 октября принятие решения по законопроекту с правками в Налоговый кодекс относительно изменений работы системы автоматической регистрации налоговых накладных (НН) (№7115).

Как сообщает корреспондент агентства “Интерфакс-Украина”, принятие решения перенесли из-за отсутствия кворума. На заседании в среду зарегистрировались 17 депутатов из 32, входящих в состав комитета.

Присутствующие на заседании депутаты согласились на обсуждение законопроектов, внесенных в повестку дня, однако принятие решения перенесли на заседание 6 октября.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с июля 2017 года в штатном режиме заработала система автоматической регистрации налоговых накладных в Едином реестре НН. В то же время Государственная фискальная служба (ГФС) получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

За первую декаду работы система заблокировала 1,1% налоговых накладных. С тех пор ГФС констатировала сокращение этого показателя. Так, на 1 сентября насчитывалось 201 тыс. заблокированных налоговых накладных, что составило 0,5% от всего количества.

Сославшись на жалобы со стороны бизнеса, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики разработал законопроект о возврате к тестовому режиму работы системы автоматической регистрации налоговых накладных. Законопроект, в частности, предусматривает предоставление права руководителям главных управлений ГФС в ряде случаев применять процедуру остановки налоговых накладных.

Проект закона зарегистрирован в Верховной Раде. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр финансов Александр Данилюк выступили против введения таких изменений, акцентировав на возврате при таких условиях к коррупционным схемам возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Законопроекты о восстановлении суверенитета над Донбассом обязательно вынесут на рассмотрение Рады в четверг

Путин на вопрос о планах на новый президентский срок: я не решил пока, буду ли баллотироваться вообще

Текст законопроекта об особенностях госполитики по обеспечению суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей (на языке оригинала)

Текст законопроекта об особенностях госполитики по обеспечению суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей (на языке оригинала)

Вице-спикер Рады и ряд нардепов от "Самопомочи" предлагают Раде отменить судебную реформу

ПОСЛЕДНЕЕ

Оппоблок поддерживает лишь законопроект о продлении особого статуса ОРДЛО, что даст возможность перейти к вопросам введения миротворцев - Бойко

Профильный комитет Рады просит правительство создать особый порядок реализации мер по безопасности арсеналов

Госполитика по обеспечению суверенитета Украины на оккупированной части Донбасса предусматривает освобождение и возобновление там конституционного строя

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ

В "Батькивщине" и БПП критикуют поправку в УПК авторства нардепа Лозового

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Кроссовки, кеды женские на price.ua
РЕКЛАМА