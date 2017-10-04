Профильный комитет Рады перенес принятие решения по законопроекту относительно автоматической регистрации налоговых накладных из-за отсуствия кворума

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики перенес на 5 октября принятие решения по законопроекту с правками в Налоговый кодекс относительно изменений работы системы автоматической регистрации налоговых накладных (НН) (№7115).

Как сообщает корреспондент агентства “Интерфакс-Украина”, принятие решения перенесли из-за отсутствия кворума. На заседании в среду зарегистрировались 17 депутатов из 32, входящих в состав комитета.

Присутствующие на заседании депутаты согласились на обсуждение законопроектов, внесенных в повестку дня, однако принятие решения перенесли на заседание 6 октября.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с июля 2017 года в штатном режиме заработала система автоматической регистрации налоговых накладных в Едином реестре НН. В то же время Государственная фискальная служба (ГФС) получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

За первую декаду работы система заблокировала 1,1% налоговых накладных. С тех пор ГФС констатировала сокращение этого показателя. Так, на 1 сентября насчитывалось 201 тыс. заблокированных налоговых накладных, что составило 0,5% от всего количества.

Сославшись на жалобы со стороны бизнеса, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики разработал законопроект о возврате к тестовому режиму работы системы автоматической регистрации налоговых накладных. Законопроект, в частности, предусматривает предоставление права руководителям главных управлений ГФС в ряде случаев применять процедуру остановки налоговых накладных.

Проект закона зарегистрирован в Верховной Раде. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр финансов Александр Данилюк выступили против введения таких изменений, акцентировав на возврате при таких условиях к коррупционным схемам возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).