Политика

16:00 04.10.2017

Госполитика по обеспечению суверенитета Украины на оккупированной части Донбасса предусматривает освобождение и возобновление там конституционного строя

Президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях предусматривает, что цель такой госполитики заключается в освобождении этих территорий и возобновлении конституционного строя.

"Государственная политика по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях базируется на общепризнанных принципах и нормах международного права и национальном законодательстве Украины. Целью государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях является освобождение этих территорий и возобновление конституционного строя на них", - говорится в соответствующем законопроекте (№7163), текст которого размещен на сайте Верховной Рады в среду.

Кроме того, целью этой госполитики является защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате российской агрессии; укрепление независимости, государственности, обеспечения единства и территориальной целостности украинского государства.

Согласно статье 5 законопроекта, для обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях государственные органы в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, используют имеющиеся возможности для защиты прав и свобод граждан Украины, проживающих на этих территориях. Госорганы также осуществляют с соблюдением международных обязательств Украины и общепризнанных принципов и норм международного права политико-дипломатические и другие меры по восстановлению территориальной целостности Украины в рамках международно-признанной границы Украины.

Помимо этого, государственные органы предпринимают меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, по сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, а также развивают оборонные способности и способности в безопасности Украины, используя, прежде всего, потенциал Украины при максимальном использовании потенциала международного сотрудничества.

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Текст законопроекта об особенностях госполитики по обеспечению суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей (на языке оригинала)

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