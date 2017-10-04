Политика

10:58 04.10.2017

В "Батькивщине" указывают, что изменения в УПК позволят освободить от ответственности соучастников преступлений Януковича

Изменения в Уголовном процессуальном кодексе освободили от ответственности соучастников преступлений беглого президента Украины Виктора Януковича, утверждает заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Вчера "Оппозиционный блок" ... освободил от ответственности всех соучастников преступлений Януковича. Как он это сделал? Очень просто. Теперь в Уголовном процессуальном кодексе так называемые связанные и третьи лица не попадают под конфискацию. Поэтому все, что господин Янукович и его команда переписали на других лиц, теперь не может быть конфисковано, и за это голосует фракция "Народного фронта", которая столько кричала о спецконфискации, за это голосует "Блок Петра Порошенко"... и за это голосует "Оппозиционный блок" вместе с двумя группами бывших "регионалов" (группы "Воля народа" и "Видродження" - ИФ)", - заявил С.Соболев на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу.

Киев. 4 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Изменения в Уголовном процессуальном кодексе освободили от ответственности соучастников преступлений беглого президента Украины Виктора Януковича, утверждает заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Вчера "Оппозиционный блок" ... освободил от ответственности всех соучастников преступлений Януковича. Как он это сделал? Очень просто. Теперь в Уголовном процессуальном кодексе так называемые связанные и третьи лица не попадают под конфискацию. Поэтому все, что господин Янукович и его команда переписали на других лиц, теперь не может быть конфисковано, и за это голосует фракция "Народного фронта", которая столько кричала о спецконфискации, за это голосует "Блок Петра Порошенко"... и за это голосует "Оппозиционный блок" вместе с двумя группами бывших "регионалов" (группы "Воля народа" и "Видродження" - ИФ)", - заявил С.Соболев на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу.

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