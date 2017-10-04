Комитет Рады по нацбезопасности и обороне в среду рассмотрит законопроект президента о восстановлении суверенитета на Донбассе

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании в среду рассмотрит президентский законопроект о восстановлении суверенитета и территориальной целостности в Донецкой и Луганской областях, сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

"У нас два больших блока вопросов. Первое – это Калиновка (чрезвычайная ситуация, которая произошла на складах боеприпасов Министерства обороны Украины вблизи населенного пункта Калиновка – ИФ). Второе – вопрос, который называется в целом "реинтеграция Донбасса". Сегодня комитет рассмотрит законопроект президента Украины о восстановлении суверенитета и территориальной целостности в Донецкой и Луганской областях. В 14.30 начинается заседание", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".