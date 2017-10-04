Политика

10:57 04.10.2017

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне в среду рассмотрит законопроект президента о восстановлении суверенитета на Донбассе

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании в среду рассмотрит президентский законопроект о восстановлении суверенитета и территориальной целостности в Донецкой и Луганской областях, сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

"У нас два больших блока вопросов. Первое – это Калиновка (чрезвычайная ситуация, которая произошла на складах боеприпасов Министерства обороны Украины вблизи населенного пункта Калиновка – ИФ). Второе – вопрос, который называется в целом "реинтеграция Донбасса". Сегодня комитет рассмотрит законопроект президента Украины о восстановлении суверенитета и территориальной целостности в Донецкой и Луганской областях. В 14.30 начинается заседание", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Вице-спикер Рады и ряд нардепов от "Самопомочи" предлагают Раде отменить судебную реформу

Рада приняла пенсионную реформу

Новый украинский закон об образовании позволит болгарскому нацменьшинству владеть и украинским, и родным языками – посол

Украина требует доступа международных гуманитарных миссий на Донбасс

Закон о восстановлении суверенитета над Донбассом не противоречит праву Украины на возвращение оккупированного Россией Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ

В "Батькивщине" указывают, что изменения в УПК позволят освободить от ответственности соучастников преступлений Януковича

"Оппоблок" не поддерживает законопроект по восстановлению суверенитета над временно оккупированными территориями – Бойко

Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс касательно повышения пенсий

Пенсионная реформа уже сейчас позволяет повысить пенсии для 9 млн украинцев – Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price ua
РЕКЛАМА