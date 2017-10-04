Вице-спикер Рады и ряд нардепов от "Самопомочи" предлагают Раде отменить судебную реформу

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид (избрана от партии "Самопомич") и несколько народных депутатов от фракции "Самопомич" предлагают отменить принятый накануне закон об изменении процессуальных кодексов для обеспечения функционирования Верховного суда Украины.

Соответствующий проект постановления (№6232-П1) об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов" зарегистрирован на сайте парламента в среду, 4 октября.

Инициаторы данного проекта – О.Сыроид и народные депутаты Елена Сотник, Андрей Журжий, Ирина Подоляк (все – из фракции "Самопомич").

Кроме того, фракция "Самопомич" призывает спикера парламента Андрея Парубия и президента Украины Петра Порошенко не подписывать закон о судебной реформе.

"Президент не имеет права подписать закон, председатель Верховной Рады не имеет права подписывать закон ... и (должен - ИФ) исправить эту ошибку. Но если этого не случится и справедливого суда не будет в Украине, следствия и инструмента защиты не будет", - заявил лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк на заседании Верховной Рады в среду.

Как сообщалось, во вторник, 3 октября, Верховная Рада приняла в целом закон (№6232), который обеспечит функционирование нового Верховного суда как единой кассационной инстанции, а также нормативно урегулировала процессуальные механизмы в судах.

Одним из основных новшеств закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел.

Проект закона предусматривает принятие решений палатой, объединенной палатой или Большой палатой Верховного суда. Коллегия может передать дело на рассмотрение палаты, в состав которой входит эта коллегия, или объединенной палаты или Большой палаты Верховного Суда, если не согласна с практикой правоприменения в подобных правоотношениях.

"По нашему мнению, предложенный порядок имеет неоднозначный характер относительно судебного органа, который будет отвечать за окончательное решение в вопросе правоприменения, что может привести к неоднозначности толкования судебной практики", - считает научно-экспертное управление.

Согласно новой редакции Гражданского процессуального кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, ответчика, третье лицо, свидетеля, место проживания, местонахождения или работы которого неизвестно, будут вызывать в суд через объявление на официальном веб-портале Судебной власти Украины.

За невыполнение процессуальных обязанностей, злоупотребление процессуальными правами и прочие нарушения может быть наложен штраф, как мера процессуального принуждения.

Согласно новой редакции Хозяйственного процессуального кодекса, в системе хозяйственного судопроизводства будет действовать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.

Документ также предусматривает пересмотр ставок судебного сбора.

Как отмечают авторы законодательной инициативы в пояснительной записке, документ предполагает усилить роли судебного сбора, как основного источника финансирования судебной системы.

Закон также включает нормы, которыми вводится "электронный суд". Он предусматривается функционирование Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Согласно тексту законопроекта в редакции профильного комитета, исковые и другие заявления, жалобы и другие процессуальные документы, которые подаются в суды и могут быть предметом судебного рассмотрения, в порядке их поступления обязательно должны быть зарегистрированы в этой системе. Этой же системой определятся судья или коллегия судей для рассмотрения конкретного дела. Единая судебная информационно-телекоммуникационная система обеспечивает обмен документами в электронной форме между судами и участниками процесса, а также фиксации судебного процесса и участие сторон процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции.

В этом системе официальные электронные адреса регистрируют адвокаты, нотариусы, частные исполнители, госорганы, органы местного самоуправления, субъекты хозяйствования государственного и коммунального секторов экономики. Прочие лица регистрируются в системе добровольно.

Главное научно-экспертное управление парламента в своих выводах высказало замечание относительно того, что "предложение законопроекта относительно создания так называемого "электронного суда" нуждается в более основательном изучении и в настоящее время выглядит преждевременной".

Авторы законодательной инициативы в пояснительной записке отмечают, что проект Кодекса административного судопроизводства, в частности, включает новеллу – процессуальный механизм рассмотрения типовых дел по примеру решения Верховного суда в одном из таких дел (примерном деле).

Они также указывают, что Уголовный кодекс Украины будет включать изменения, которые предусматривают уголовную ответственность за предоставление заведомо недостоверных или поддельных доказательств суду, и вывели такое деяние в отдельный состав преступления.