Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс касательно повышения пенсий

Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины, которые касаются повышения пенсий.

За соответствующий законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, касающихся повышения пенсий" (№6617) во вторник вечером проголосовали 255 народных депутатов.

Законопроект уточняет перечень расходов, которые осуществляются из государственного бюджета Украины на социальную защиту и социальное обеспечение.

Согласно документу, из государственного бюджета Украины осуществляются расходы на компенсацию дефицита средств Пенсионного фонда Украины для финансирования выплаты пенсий в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (превышение расходов над доходами, в том числе с учетом резерва средств Пенсионного фонда Украины).

Из местных бюджетов выделяются деньги на государственные программы социальной защиты, в том числе на государственную социальную помощь лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в том числе помощь на уход, ежемесячные компенсационные выплаты неработающему трудоспособному лицу, которое ухаживает за инвалидом 1-й группы, а также за человеком, который достиг 80-летнего возраста. Из местного бюджета также выделяются средства на временную государственную социальную помощь неработающему человеку, который достиг общего пенсионного возраста, но не получил права на пенсионную выплату.

Закон вступает в силу одновременно с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".