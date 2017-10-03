Политика

18:48 03.10.2017

Пенсионная реформа уже сейчас позволяет повысить пенсии для 9 млн украинцев – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что принятие законопроекта №6614 о пенсионной реформе позволит безотлагательно повысить пенсии для более, чем 9 млн граждан страны.

"Поздравляют соотечественников с принятием долгожданной пенсионной реформы. Уже сейчас она дает возможность повысить пенсии для более, чем 9 млн украинцев. Всем спасибо за работу на благо Украины!", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании во вторник приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года. За принятие законопроекта №6614 в целом на заседании парламента во вторник проголосовали 288 депутатов.

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Интерфакс-Украина
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