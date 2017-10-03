Глава МИД Украины посетит Катар с рабочим визитом 4 октября

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит однодневный рабочий визит в Катар 4 октября, сообщает пресс-служба МИД.

Согласно сообщению, П.Климкин в ходе пребывания в городе Доха будет принят высшим политическим руководством Катара, в частности, состоятся встречи с катарским коллегой шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани и государственным министром иностранных дел Катара Султаном Аль Мрейхи.

"Основное внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам активизации украинско-катарских отношений, прежде всего в торгово-экономической и финансовой сферах", - уточнили в МИД.