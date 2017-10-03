Нардеп Веселова не видит юридических оснований для исключения ее из фракции "Самопомич"

Народный депутат Украины Наталья Веселова заявляет, что юридических оснований для исключения ее из парламентской фракции "Самопомич" на данный момент нет, так же, как и расхождения политических взглядов.

"Фракция "Самопомич" сделала заявление об исключении меня из фракции. Я хочу, чтобы общественность знала - я не боюсь этого. (…) В настоящее время нет юридических оснований исключать меня из состава фракции, поскольку официально на фракции не было голосования по поддержке или не поддержке "блокады" ОРДЛО. В связи с этим нет оснований заявлять о расхождении наших взглядов", - говорится в заявлении Н.Веселовой, распространенном во вторник.

Она выступает за то, чтобы "максимально сохранить социально-экономические связи с ОРДЛО, чтобы после победы Украины в этой гибридной войне мы смогли легко интегрировать наши территории".

Народный депутат также заявляет, что готова сотрудничать со всеми парламентариями по законодательным инициативам, особенно по вопросу аннексированных и неподконтрольных территорий.

Как сообщалось, лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что фракция рассмотрит вопрос об исключении народного депутата Н.Веселову, а перед этим вынесли ей предупреждение за регистрацию в Верховной Раде законопроекта "О прекращении экономической и транспортной блокады на территории Украины, где органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия".