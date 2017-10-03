Украина и Азербайджан подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности – встреча Климкина и Алиева

В ходе встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник стороны подтвердили твердую и беспрекословную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана в рамках международно признанных границ, сообщается на официальном сайте МИД Украины.

П.Климкин передал И.Алиеву приветствие президента Украины Петра Порошенко и заверение в готовности принять президента Азербайджана с официальным визитом в Украине, в рамках которого планируется провести 6-е заседание Совета президентов Украины и Азербайджана.

"Стороны положительно отметили высокую динамику двустороннего диалога и активизацию сотрудничества в экономической сфере. Подтверждением этого следует считать то, что товарооборот за 6 месяцев текущего года уже превысил объем двусторонней торговли за весь 2016 год. Участники встречи подтвердили заинтересованность обеих стран в дальнейшем углублении всего спектра двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также во вторник состоялись переговоры П.Климкина с его азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедьяровым.

"Основное внимание во время переговоров уделялось обсуждению перспективных направлений украинско-азербайджанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной, военно-технической и других отраслях", - говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран согласовали график визитов высокого уровня, обсудили пакет вопросов по обмену опытом, в частности, в сфере обеспечения прав вынужденных переселенцев, а также договорились об алгоритме политических консультаций на уровне Министерств иностранных дел обеих стран. Были очерчены направления сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, в частности в рамках ООН, ОБСЕ, СЕ, ОЧЕС и ГУАМ.