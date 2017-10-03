Президент внесет в Раду законопроект о восстановлении территориальной целостности 4 октября

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что президент Украины Петр Порошенко в среду, 4 октября, внесет в парламент законопроект "о реинтеграции оккупированных территорий и восстановлении территориальной целостности".

"(Обсуждалась - ИФ) философия и концепция законопроекта о реинтеграции оккупированных территорий и восстановлении территориальной целостности, который президент Украины внесет в парламент уже 4 октября", - написала она на странице в Фейсбуке во вторник по итогам встречи неформальной депутатской группы "Минская платформа".

По словам И.Геращенко, концепция и философия данного законопроекта вызвала самую активную дискуссию и обмен мнениями.

Она указала, что над этой инициативой велась серьезная работа экспертов СНБО, советников президента, с привлечением депутатов, "было несколько десятков версий", проводились консультации с партнерами, которые "с уважением отнеслись к украинской позиции о необходимости четко определить статус временно оккупированных Россией территорий и определение самой страны-оккупанта". Также речь идет о законодательном закреплении другой терминологии, гармонизирующей действующее украинское и международное законодательство и существующее положение вещей на Донбассе.

"Отдельно подчеркивается, что вопрос возвращения Крыма остается в фокусе внимания власти как приоритетный", - добавила первый вице-спикер.

В то же время И.Геращенко возмущена публикацией на интернет-ресурсах "каких-то фейковых законопроектов, которые президент никого не уполномочил печатать".

"Странная тактика "Самопомочи" - вбрасывать не свои тексты, к которым они не имеют никакого отношения и которые их никто не уполномочивал обнародовать", - недоумевает первый вице-спикер парламента.

По ее данным, в законопроектах президента будут "определенные важные и неожиданные моменты, которые позволят усилить нашу дипломатическую позицию, направленную на сохранение санкций против РФ".

"Их поддержка - это будет тест для ВР", - считает политик.